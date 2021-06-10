СМИ: «Яндекс» планирует купить «Азбуку вкуса»

Компания «Яндекс» ведет переговоры о покупке сети супермаркетов «Азбука вкуса». Об этом сообщает The Bell, ссылаясь на источники на рынке, а также «крупного финансиста».

По данным издания, планируется, что «Азбуку Вкуса» интегрируют в сервис доставки еды «Яндекс.Лавка». Сейчас сеть супермаркетов является одним из основных партнеров «Лавки», с помощью которой продает готовые блюда. Кроме того, «Азбука вкуса» отказалась от сотрудничества со всеми сервисами доставки, кроме «Яндекс.Еды».

The Bell отмечает, что сделка по объединению «Яндекс.Лавки» с крупным ретейлом могла бы помочь снизить закупочную стоимость продуктов.

При этом сами компании отказались комментировать возможные договоренности, назвав их слухами.

