СМИ: яхта Nord Мордашова прибыла во Владивосток
Яхта Nord, которая приписывается российскому миллиардеру, председателю совета директоров «Северстали» Алексею Мордашову, прибыла во Владивосток, сообщает ТАСС.
На ней развивается флаг России. По данным сервиса Marine Traffic, яхта пришла утром из Гонконга.
В октябре прошлого года гонконгские власти заявили, что не намерены предпринимать каких-либо действий в отношении прибывшей из Владивостока яхты.
Стоимость судна оценивается в $500 млн. Ранее стал известно, что его длина - 142 метра. На яхте шесть палуб и команда в 40 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: яхта Nord Мордашова прибыла во Владивосток
- ВЦИОМ: Россияне чаще всего боятся высоты и змей
- Верховный суд разрешил считать конвертацию биткоинов в рубли отмыванием денег
- Москвичей предупредили о ливне и граде в среду и четверг
- Туристка из Польши пожаловалась на «слишком русский» курорт в Анталье
- Заслуженный врач РФ Онищенко исключил риски завоза чумы из Монголии в Россию
- В Южной Корее заявили, что история с «Вагнером» затрагивает ее национальные интересы
- Депутат Пискарев направил запросы для проверки данных о вылете чиновников за рубеж в выходные
- «Тошнота, озноб, температура»: Врач Онищенко перечислил симптомы заражения чумой
- Эксперты заявили об увеличении трат на подержанные авто в мае на 85%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru