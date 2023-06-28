СМИ: яхта Nord Мордашова прибыла во Владивосток

На ней развивается флаг России. По данным сервиса Marine Traffic, яхта пришла утром из Гонконга.

В октябре прошлого года гонконгские власти заявили, что не намерены предпринимать каких-либо действий в отношении прибывшей из Владивостока яхты.

Стоимость судна оценивается в $500 млн. Ранее стал известно, что его длина - 142 метра. На яхте шесть палуб и команда в 40 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

