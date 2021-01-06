Трамп запретил в США восемь китайских мобильных приложений

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает использование в стране восьми китайских мобильных приложений, сообщает пресс-служба Белого дома.

Под запрет попали платёжная система Alipay, а также WeChatPay, QQWallet и Tencent QQ, Camscanner, SHAREit, Vmate и WPS Office.

Советник по национальной безопасности Роберт К. О'Брайен объяснил, что запрет связан с действиями правительства Китая, которое требует, чтобы «все коммерческие компании поддерживали политические цели коммунистической партии Китая».

Кроме того, президент США заявил, что попавшие под запрет приложения получают доступ к конфиденциальной информации пользователей, и китайские власти могут использовать эти данные для слежки за федеральными служащими и «составления персональных досье на граждан».

Стоит отметить, что указ Трампа вступает в силу только через 45 дней, то есть уже после того, как пост президента займёт победивший на выборах Джо Байден.

Ранее Трамп заявил, что Китай может стоять за крупной кибератакой на США, сообщает RT. В своём Твиттере действующий президент написал, что в СМИ боятся обсуждать такую возможность, предпочитая обвинять в подобном Россию.

