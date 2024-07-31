СМИ: Владислав Бакальчук назвал нерадужными перспективы Wildberries

Муж сооснователя маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав заявил Telegram-каналу SHOT, что процесс слияния с компанией Russ, сопровождающийся массовыми увольнениями, уже оказывает влияние на функционирование компании.

Бакальчук сообщил, что топ-менеджеры, поддержавшие объединение компаний, были уволены. Продолжающееся сокращение сотрудников уже оказывает негативное влияние на функционирование компании, и перспективы семейного бизнеса выглядят неутешительными.

Гендиректор Wildberries Бакальчук заявила, что их брак с мужем давно «дал трещину»

23 июля появились сообщения о семейных проблемах основателей маркетплейса Wildberries. Владислав Бакальчук обратился за помощью к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, утверждая, что его супруга Татьяна оказалась под влиянием владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов.

По его словам, они якобы пытаются обманом завладеть маркетплейсом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ирина Алтухова
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