СМИ: Владислав Бакальчук назвал нерадужными перспективы Wildberries
Муж сооснователя маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав заявил Telegram-каналу SHOT, что процесс слияния с компанией Russ, сопровождающийся массовыми увольнениями, уже оказывает влияние на функционирование компании.
Бакальчук сообщил, что топ-менеджеры, поддержавшие объединение компаний, были уволены. Продолжающееся сокращение сотрудников уже оказывает негативное влияние на функционирование компании, и перспективы семейного бизнеса выглядят неутешительными.
23 июля появились сообщения о семейных проблемах основателей маркетплейса Wildberries. Владислав Бакальчук обратился за помощью к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, утверждая, что его супруга Татьяна оказалась под влиянием владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов.
По его словам, они якобы пытаются обманом завладеть маркетплейсом, передает «Радиоточка НСН».
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