СМИ: Владислав Бакальчук назвал нерадужными перспективы Wildberries

23 июля появились сообщения о семейных проблемах основателей маркетплейса Wildberries. Владислав Бакальчук обратился за помощью к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, утверждая, что его супруга Татьяна оказалась под влиянием владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов.

По его словам, они якобы пытаются обманом завладеть маркетплейсом, передает «Радиоточка НСН».

