СМИ: Владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана

Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане призвал клиентов (управляющие компании, брокеров) до 1 августа направить приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания. Об этом сообщил РБК со ссылкой на уведомление одного из казахстанских брокеров в адрес своих клиентов.

Согласно источнику издания, такие рекомендации депозитарий отправил всем локальным профучастникам. Отмечается, что в рассылке клиентам брокер сообщил, что получил от депозитария Казахстана письмо с уведомлением о необходимости проведения сделок с участием Национального расчетного депозитария (НРД) до конца месяца.