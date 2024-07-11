СМИ: Владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана
Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане призвал клиентов (управляющие компании, брокеров) до 1 августа направить приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания. Об этом сообщил РБК со ссылкой на уведомление одного из казахстанских брокеров в адрес своих клиентов.
Согласно источнику издания, такие рекомендации депозитарий отправил всем локальным профучастникам. Отмечается, что в рассылке клиентам брокер сообщил, что получил от депозитария Казахстана письмо с уведомлением о необходимости проведения сделок с участием Национального расчетного депозитария (НРД) до конца месяца.
Юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Никита Ершов отметил, что сроки, обозначенные депозитарием Казахстана, связаны с генеральной лицензией Управления по контролю за иностранными активами Минфина Соединенных Штатов (OFAC). Она была выдана после введения санкций в отношении Московской биржи и ее структур, в том числе НРД,
В свою очередь CEO европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко указала, что в письме рекомендуют завершить все расчеты и избавить казахстанский депозитарий от бумаг с российскими ISIN. Она объяснила, что в портфелях депозитарий не хочет видеть эти бумаги.
Ранее, 9 июля, Центробанк РФ сообщил, что валютный рынок постепенно адаптируется к новым реалиям после введения санкций против группы «Московской биржи» в середине июня, ликвидность и число участников растет, передает «Радиоточка НСН».
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