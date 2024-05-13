СПб Биржа сообщила о приостановке торгов ценными бумагами

СПб Биржа приостановила организованные торги ценными бумагами из-за технического сбоя в работе средств их проведения. Об этом говорится в сообщении площадки.

Ограничения ввели в 12:05 мск. Причины сбоя устанавливаются.

«О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно», — сообщила биржа.

Между тем Московская биржа заявила, что с 5 апреля приостанавливает торги расписками X5 Retail Group в связи с иском Минпромторга о приостановке корпоративных прав «дочки» компании ООО «Корпоративный центр Икс 5», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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