СМИ: Владелец CNN и Warner Bros объединится с Discovery

Американская компания AT&T, которой принадлежат каналы CNN, HBO и студия Warner Bros, собирается объединить активы с Discovery, сообщил 17 мая Bloomberg.

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По данным СМИ, компании планируют слияние, однако уверенности в достижении соглашения пока нет. Представители AT&T и Discovery не прокомментировали информацию журналистов, пишут «Известия».

AT&T является вторым по крупности мобильным оператором в США. В рейтинге Forbes Global компания занимает 311-е место с рыночной стоимостью 213 миллиардов долларов. Discovery в свою очередь владеет Discovery Channel, Animal Planet, Science Channel и другими телеканалами, пишет Газета.ру.

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