Тиньков: сделка с «Яндексом» сорвалась из-за разногласия в цене на $200 млн

Сделка «Тинькофф-банка» и компании «Яндекс» не состоялась, так как стороны не сошлись в цене, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на основателя банка Олега Тинькова.

По словам банкира, он просил за банк $6 млрд 200 млн, тогда как IT-компания предлагала $6 млрд. «Все сделки разваливаются по одной причине — мало денег», - отметил Тиньков. «Я устал и в какой момент сказал: все, я больше не хочу, спасибо, мне не нужно»,— уточнил глава банка.

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Ранее Тиньков раскрыл условия, которые на переговорах об объединении ему предложили представители «Яндекса». По словам предпринимателя, у него сложилось впечатление, что в «Яндексе» хотят не объединения, а покупки «Тинькофф банка».

Тиньков рассказал Forbes, что ему предложили оплату наполовину из акций с премией в 7% к цене акции. При этом сам бизнесмен потерял бы право влиять на решения в компании.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЯндексБанк
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