Основательница сети кафе «Андерсон» сообщила о масштабных проверках
Основательница сети семейных кафе и кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова сообщила, что во всех партнерских и собственных кафе сети начались масштабные проверки. Об этом она написала в своем Telegram, подчеркнув, что в каждом кафе по меньшей мере пять «охранителей закона», которые «запугивают сотрудников».
Татулова обратилась за помощью в поиске адвокатов и налоговых юристов, которые «прямо сейчас» готовы выехать на место. Кто именно пришел с проверками, не уточняется.
Действия госорганов Анастасия Татулова назвала «масштабной операцией по окончательному выдворению из страны».
На сайте сети «Андерсон» сообщается, что первое кафе было открыто в 2009 году. Сейчас сеть включает 40 кафе в Москве, Тюмени, Нижнем-Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Владимире, Ярославле и Казахстане, собственную кондитерскую фабрику.
С июля 2020-го по май 2022 года Анастасия Татулова занимала пост омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства. До назначения она выступила на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями. В ходе беседы она просила сделать налоговые послабления для бизнеса на фоне вызванных коронавирусом сложностей.
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