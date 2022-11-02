Холдинг Veon начал конкурентный процесс продажи «Вымпелкома»
Владеющий компанией «Вымпелком» (представлена в России под брендом «Билайн») телекоммуникационный холдинг Veon объявил о проведении конкурентного процесса продажи предприятия. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что руководство Veon ищет оптимальное решение для всех заинтересованных сторон, в том числе холдинга и российских подразделений.
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Вымпелком», решение Veon связано в том числе со регуляторными ограничениями, наложенными на нидерландскую компанию из-за ее принадлежности к недружественной юрисдикции. Процесс реструктуризации владения оператором начался. По данным источника издания, речь идет о передаче активов российскому топ-менеджменту.
Ранее СМИ сообщили, что «Вымпелком» может стать компанией с исключительно российским капиталом. Компания принадлежит холдингу Veon почти на 100%, однако источники допускали, что актив может быть продан структурам в РФ или передан отечественной компании с правом обратного выкупа, пишет РИА ФАН.
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