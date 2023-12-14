Российские банки досрочно начали отменять комиссии за переводы самому себе

Это планируют сделать ВТБ, «Абсолют Банк» и «Почта Банк». По закону, с 1 мая следующего года переводы в размере до 30 млн рублей между своими счетами в разных банках станут бесплатными. Кредитные организации борются за клиентов, поэтому торопятся с отменой комиссий. Однако выпадающие доходы, как ожидается, будут компенсированы повышением платы за другие банковские операции.

Сегодня россияне могут бесплатно отправить через СБП до 100 тысяч рублей в месяц. При превышении данной суммы взимается комиссия в размере не более 0,5% от транзакции, максимальный размер ограничен 1,5 тыс. рублей.

Ранее президент России Владимир Путин запретил брать комиссию за переводы до 30 млн рублей через СБП. Комиссия сохраняется в случае личного присутствия в отделении банка или при переводах по номеру карты.

