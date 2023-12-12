СМИ: В России вскрыли миллиардные схемы уклонения от налогов на рынке пива

По данным издания, неучтенными могут быть свыше 2 млрд литров напитка. Суммы неуплаченных акцизов и НДС на рынке могут исчисляться несколькими десятками миллиардов рублей, пишет Ura.ru. Специалисты продолжают контроль по выявлению рисков ухода от налогов при производстве и продаже продукции.

Отмечается, что первая схема ухода от налогов основана на скрытом производстве пива. В рамках этого механизма для выпуска неучтенной продукции закупают больше солода, хмеля, бутылок, этикеток, чем необходимо для задекларированного производства. Закупки проводят как производители, так и их компании-сателлиты. У подобных организаций ежегодно растут объемы закупки сырья, потребления энергии и воды, при этом загрузка мощностей остается низкой — на уровне 5-60%. Это говорит о скрытом производстве.

Еще одна схема ухода от налогов — выпуск обычного пива под видом безалкогольного либо кваса и лимонадов, отмечает телеканал «360». Неалкогольные напитки не облагаются акцизами, а для газировки, содержащей более пяти граммов сахара на 100 млн, акциз понижен.

«Ряд компаний декларируют производство "товаров прикрытия", а по факту производят неучтенное пиво», — указал источник.

