СМИ: В России вскрыли миллиардные схемы уклонения от налогов на рынке пива
Сотрудники Федеральной налоговой службы и ФСБ разоблачили две схемы уклонения от налогов на рынке пива на десятки миллиардов рублей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники.
По данным издания, неучтенными могут быть свыше 2 млрд литров напитка. Суммы неуплаченных акцизов и НДС на рынке могут исчисляться несколькими десятками миллиардов рублей, пишет Ura.ru. Специалисты продолжают контроль по выявлению рисков ухода от налогов при производстве и продаже продукции.
Отмечается, что первая схема ухода от налогов основана на скрытом производстве пива. В рамках этого механизма для выпуска неучтенной продукции закупают больше солода, хмеля, бутылок, этикеток, чем необходимо для задекларированного производства. Закупки проводят как производители, так и их компании-сателлиты. У подобных организаций ежегодно растут объемы закупки сырья, потребления энергии и воды, при этом загрузка мощностей остается низкой — на уровне 5-60%. Это говорит о скрытом производстве.
Еще одна схема ухода от налогов — выпуск обычного пива под видом безалкогольного либо кваса и лимонадов, отмечает телеканал «360». Неалкогольные напитки не облагаются акцизами, а для газировки, содержащей более пяти граммов сахара на 100 млн, акциз понижен.
«Ряд компаний декларируют производство "товаров прикрытия", а по факту производят неучтенное пиво», — указал источник.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru