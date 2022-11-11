СМИ: В России вскрыли крупную «ресторанную» схему ухода от налогов
Росфинмониторинг, Федеральная налоговая служба и Центробанк в ходе расследования выявили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе по всей России. Об этом сообщает РБК.
Предположительно, крупномасштабная схема связана с теневым оборотом денег с использованием процессинговых услуг: расчеты между участниками схемы непрозрачны, в них задействованы оказывающие услуги по проведению платежей компании и несколько кредитных организаций. Отмечается, что ведомства установили выгодоприобретателей, уклоняющихся от налогов, и посредников, отвечающих за техническую поддержку преступной схемы.
Как отметили в ФНС, при использовании схемы платежи от клиентов ресторану проводились не напрямую от обслуживающего заведение банка на расчетный счет, а через терминал, не принадлежащий ресторану.
«Для усложнения отслеживания платежей и затруднения вычисления клиентов теневой площадки платеж проходит через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока искусственно включены две процессинговые компании, выполняющие функции по запутыванию платежей. При этом денежный поток, идущий от ресторанов, в значительной части приходил к компаниям, не имеющим к ресторанному бизнесу никакого отношения, но генерирующим стабильный поток наличности», — рассказали в налоговой службе.
По данным Центробанка, ряд кафе и ресторанов использовали для приема оплаты терминалы и контрольно-кассовую технику, оформленные на третьих лиц, и перенаправляли средства на счета туристских компаний и крупных автосалонов для покупки наличной торговой выручки, либо переводили средства на счета физических лиц.
В настоящее время проведение операций кредитными организациями по выявленной схеме практически прекращено.
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