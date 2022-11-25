СМИ: В России в 5 раз вырос спрос на покупку автосервисов и автомастерских

Интерес к таким объектам увеличился на фоне роста спроса на услуги независимых станций техобслуживания, которые все чаще выбирают клиенты страховщиков.

Отмечается, что наиболее высокий спрос на покупку автосервисов и автомастерских наблюдается в Екатеринбурге (вырос в 14 раз) и Краснодаре (в 17 раз). Кроме того, в 10 раз вырос интерес к такому бизнесу в Казани, Перми, Саратове и Красноярске.

По данным «Коммерсанта», в текущем году владельцы гарантийных автомобилей стали реже обращаться к официальным дилерам: их услугами пользовались 77,3% автовладельцев против 87,1% по данным опроса 2018 года. При этом автомобилисты чаще прибегают к помощи независимых СТО (11 и 6,8 процента соответственно).

Эксперты отмечают, что специализированные сервисы нередко предлагают клиентам более широкие возможности для ремонта автомобиля, могут по согласованию использовать аналоговые или б/у запчасти, и срок ремонта будет меньше, чем у официальных дилеров.

Между тем автомеханик Михаил Бойцов дал советы, как подготовить автомобиль к зиме, сообщает телеканал «360». Эксперт рекомендовал перед началом холодов отдать машину в автосервис на проверку свечей зажигания, стартера, аккумулятора и тормозной системы.

