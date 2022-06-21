СМИ: В России создадут сервис шеринга станков
Агрегатор для шеринга промышленных установок может появиться в России, над созданием сервиса работают акционеры «Трансмашхолдинга» (ТМХ) с партнерами. Об этом пишут «Ведомости».
Как отметил гендиректор ТМХ Кирилл Липа, компания, «Станкоремсервис» и еще пять крупнейших промышленных холдингов страны предложили создать платформу, «которая позволит совместно использовать имеющиеся промышленные установки и поддерживать их в работоспособном состоянии». Эксперт подчеркнул, что в будущем такое решение позволит снабжать производителей необходимыми расходными материалами и комплектующими, пишет Газета.ру.
По словам Липы, у «Трансмашхолдинга» уже есть приложение «Смартфорс» с таким функционалом. Сервис помогает разделять использование станков среди предприятий: пользователь по запросу может выяснить возможности оборудования на конкретном заводе и в дальнейшем выпустить детали для предприятия в другом регионе, отмечает РЕН ТВ. В приложении зарегистрированы уже 2,5 тысячи физлиц.
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