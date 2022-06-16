Власти Москвы рассказали о работе Центра поддержки промышленности

В столице на полную мощность заработал Центр поддержки промышленности, призванный помочь промышленникам оперативно решать насущные вопросы и сократить время обращения в различные городские структуры. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня в городе работают свыше трех тысяч промышленных предприятий. В своей работе они часто сталкиваются с вопросами, относящимися к полномочиям различных городских ведомств. Мы приняли решение открыть Центр, где можно будет в режиме одного окна получить консультацию и решить сложную ситуацию», – отметил вице-мэр.



Специалисты Центра помогут как крупным предприятиям, там малым и средним, если они связаны с производством, причем обращаться туда можно с любыми вопросами – вплоть до организации парковки у завода или выхода на экспортные рынки.



С апреля Центр месяц работал в тестовом режиме, и за это время специалистам пришло более 100 вопросов. Сейчас он открылся полноценно.



По словам руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, самой популярной темой обращений стало импортозамещение – почти 20% от всех заявок. Бизнес получат консультации в индивидуальном порядке.



Центр поддержки промышленности работает по будням с 9 до 18 часов. Обратиться за помощью можно по номеру телефона +7(495)539-59-99, доб.3 или через почтовый industrysupport@mos.ru.

