СМИ: В России ожидается рост цен на яйца до 40%

Птицефабрики сообщили о повышении отпускных цен на яйца, в рознице продукт уже подорожал на 25%. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в Росптицесоюзе.

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Цены на яйца традиционно увеличиваются в течение трех-четырех недель в преддверии Пасхи, однако уже сейчас — за полтора месяца до церковного праздника — продукт подорожал на 15-25%. Выпуск яиц внутри РФ на 30% зависит от импорта, и стоимость этого продукта заметно увеличилась из-за взлета курса валют, пишет Ura.ru. Отмечается, что в ближайший месяц можно ожидать роста цен на яйца до 40%.

По данным Минсельхоза, сейчас в птицеводческой отрасли существенно выросли затраты, в том числе, на корма для птиц. Ожидается, что благодаря временному запрету экспорта зерновых, которые используются в производстве кормов, ситуация стабилизируется.

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