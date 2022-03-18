СМИ: В России ожидается рост цен на яйца до 40%

Цены на яйца традиционно увеличиваются в течение трех-четырех недель в преддверии Пасхи, однако уже сейчас — за полтора месяца до церковного праздника — продукт подорожал на 15-25%. Выпуск яиц внутри РФ на 30% зависит от импорта, и стоимость этого продукта заметно увеличилась из-за взлета курса валют, пишет Ura.ru. Отмечается, что в ближайший месяц можно ожидать роста цен на яйца до 40%.

По данным Минсельхоза, сейчас в птицеводческой отрасли существенно выросли затраты, в том числе, на корма для птиц. Ожидается, что благодаря временному запрету экспорта зерновых, которые используются в производстве кормов, ситуация стабилизируется.

