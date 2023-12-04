СМИ: В России объем нераспроданного жилья достиг рекордных 71,1 млн «квадратов»

Число нераспроданных квартир в новостройках по площади на 1 ноября достигло рекордных 71,1 млн кв. м. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ».

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Отмечается, что доля нераспроданного жилья выросла на 1,9 процентного пункта, до 67% от общего объема квартир в стадии строительства. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений с 2020 года. По данным РБК, предыдущий рекорд — 66 млн кв. м, или 66% — был зафиксирован в декабре прошлого года.

В материале указано, что на продажу выставлено 44 млн «квадратов» нераспроданного жилья.

Эксперты считают рост числа нераспроданных квартир закономерным на фоне рекордных запусков новых проектов и высокого уровня ввода недвижимости.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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