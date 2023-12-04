СМИ: В России объем нераспроданного жилья достиг рекордных 71,1 млн «квадратов»
Число нераспроданных квартир в новостройках по площади на 1 ноября достигло рекордных 71,1 млн кв. м. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ».
Отмечается, что доля нераспроданного жилья выросла на 1,9 процентного пункта, до 67% от общего объема квартир в стадии строительства. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений с 2020 года. По данным РБК, предыдущий рекорд — 66 млн кв. м, или 66% — был зафиксирован в декабре прошлого года.
В материале указано, что на продажу выставлено 44 млн «квадратов» нераспроданного жилья.
Эксперты считают рост числа нераспроданных квартир закономерным на фоне рекордных запусков новых проектов и высокого уровня ввода недвижимости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru