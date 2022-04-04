СМИ: В России новые автомобили подорожали в среднем на 40% за март
Новые автомобили в России за март подорожали в среднем на 40%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дилеров и данные «Автостата».
Отмечается, что наибольший рост стоимости зафиксирован в премиальном сегменте: такие машина стали дороже на 60%. Поставки авто этой категории были ограничены ограничены из-за проблем с логистикой на фоне санкций. Как сообщают некоторые дилеры, продажи премиум-автомобилей упали на 60%, пишет РИА ФАН.
Кроме того, цены на отечественные авто производства «АвтоВАЗа» увеличились на 11-47% в зависимости от модели и комплектации. При этом корейская Kia стала дороже на 24-39%, отмечает Газета.ру.
По данным дилеров, спрос на автомобили снизился из-за падения реальных доходов россиян. Предполагается, что запасов машин на складах хватит на 2-5 месяцев.
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