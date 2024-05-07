СМИ: В ОСК рассматривают возможность продажи непрофильных активов

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может продать часть активов до 2027 года, чтобы сократить издержки. Об этом сообщает РБК.

Издание ссылается на данные презентации, подготовленной менеджментом компании, о возможных мерах в рамках разрабатываемой стратегии развития ОСК до 2035 года.

«Предлагается, в частности, ускорить продажу непрофильных активов, сократить "избыточные территории" и продать активы, не имеющие "перспектив долгосрочного развития"», — отмечается в материале.

Какие верфи, предприятия и земельные участки имеются в виду, не уточняется.

По данным РБК, в течение 12 лет компания терпела убытки: в 2023 году зафиксировали отрицательную рентабельность по чистой прибыли в минус 11%, средняя убыточность в 2011-2023-м составляла 17%.

Осенью прошлого года ОСК перешла под управление банка ВТБ. Глава кредитной организации Андрей Костин заявлял о проблемах корпорации, в том числе финансовых трудностях и недостоверной отчетности, напоминает Ura.ru.

