СМИ: В Гибралтаре арестовали суперъяхту российского миллиардера
Власти британской заморской территории Гибралтар задержали суперъяхту Axioma, которая, предположительно, принадлежит миллиардеру Дмитрию Пумпянскому. Об этом сообщает Reuters.
Яхта 27 февраля покинула Антигуа в Карибском море, пересекло Атлантику и достигло Гибралтара, пишет Газета.ру. Здесь Axioma пришвартовалась под мальтийским флагом 21 марта.
Решение об аресте судна принял Верховный суд Гибралтара по требованию «ведущего международного банка», отмечает Ura.ru. Какие именно юридические требования предъявлены к судну или его владельцу, не уточняется.
По данным сервиса Yacht Hunter, Axioma — люксовая 72-метровая яхта, оборудованная в том числе бассейном, джакузи с баром, медиа-залом и 3D-кинозалом, сауной, тренажерным залом, собственным лифтом.
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