СМИ: В 2024 году в России появятся до 20 новых иностранных брендов

По данным издания, с начала года в российских торговых центрах появилось уже восемь новых брендов. Среди них турецкая сеть товаров для дома Chakra, китайский ретейлер электроники Tecno и итальянская марка одежды Rinascimento. Тенденция продолжится в течение 2024 года.

Эксперты СМИ также напоминают, что в 2023 году на российский рынок вышло 22 иностранных бренда.

Ранее сообщалось, что в столичном ГУМе на месте Prada весной 2024 года заработал бутик премиальной одежды из Китая Ellassay. Международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов, комментируя новость «Радиоточке НСН», заявил, что на завоевание российского рынка китайскому бренду понадобиться несколько лет.

