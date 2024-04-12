СМИ: В 2024 году в России появятся до 20 новых иностранных брендов
В течение 2024 года в России может появиться от 15 до 20 новых зарубежных брендов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов в сфере коммерческой недвижимости.
По данным издания, с начала года в российских торговых центрах появилось уже восемь новых брендов. Среди них турецкая сеть товаров для дома Chakra, китайский ретейлер электроники Tecno и итальянская марка одежды Rinascimento. Тенденция продолжится в течение 2024 года.
Эксперты СМИ также напоминают, что в 2023 году на российский рынок вышло 22 иностранных бренда.
Ранее сообщалось, что в столичном ГУМе на месте Prada весной 2024 года заработал бутик премиальной одежды из Китая Ellassay. Международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов, комментируя новость «Радиоточке НСН», заявил, что на завоевание российского рынка китайскому бренду понадобиться несколько лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru