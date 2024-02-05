СМИ: В 2023 году число кофеен в крупных городах России выросло на 10%

В 2023 году количество кофеен в российских городах-миллионниках выросло на 10% год к году после провала в 2022 году, пишет «Коммерсант».

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Отмечается, что в 2022 году количество кофеен снизилось на 27%. В 2023 году бизнес сменил фокус на точках малого формата из-за возросших затрат на запуск заведений и роста популярности кофе.

Эксперты отмечают, что подобная тенденция позволит в дальнейшем сохранить динамику открытий новых кофеен.

Опрошенные агентством Reuters эксперты предрекли рост цен на кофе из-за атак йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) в Красном море, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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