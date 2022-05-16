СМИ узнали о предложении ввести внешнее управление в ОПК и ТЭК

По словам неназванного федерального чиновника, речь идет о предприятиях, которые «не учли сразу при разработке инициативы».

«Ведомости» отмечают, что ключевые инвесторы в электроэнергетике страны — финская Fortum, подконтрольная ей немецкая Uniper, итальянская Enel — представляют «недружественные» государства. Ранее компании выкупили контрольные пакеты акций владеющих крупными ТЭС в России генкомпаний ТГК-10, ОГК-4 и ОГК-5 (сейчас «Фортум», «Юнипро» и «Энел Россия»). После начала военной спецоперации на Украине и введения антироссийских санкций инвесторы заявили о выходе из российских активов.

Как отметил эксперт Российского совета по международным делам Андрей Фролов, в отзыве правительства речь идет компаниях, производящих материалы для производства военной техники, — краски, метизделия, расходные материалы и компоненты.

По данным источников, кабмин намерен поддержать законопроект о введении внешней администрации в организациях с иностранным участием 16 мая. Госдума рассчитывает, что документ будет принят в весеннюю сессию.

