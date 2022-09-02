СМИ: UnionPay ограничила прием в России выпущенных за границей карт

По словам одного из собеседников издания, китайская система могла ограничить прием карт в РФ из-за опасений вторичных санкций, пишет РИА ФАН. Как уточняет другой источник, карты перестали работать еще в апреле-мае.

Собеседник РБК на платежном рынке подтвердил, что UnionPay приняла решение ограничить партнерство с подсанкционными банками в части эквайринга и эмиссии. В частности, прием иностранных карт китайской платежной системы был отключен по устному уведомлению.

Ранее стало известно, что Московский кредитный банк (МКБ) и ДОМ.РФ планируют начать выпускать карты UnionPay, напоминают Известия. Сейчас карты китайской платежной системы предлагают банки «Русский стандарт», МТС Банк, Газпромбанк, РСХБ, «Солидарность», банк «Санкт-Петербург», Примсоцбанк, ВБРР, «Приморье», «Зенит», Почта Банк.

