СМИ: UnionPay ограничила прием в России выпущенных за границей карт
Платежная система UnionPay ограничила работу с попавшими под западные санкции банками-эквайерами в России и запретила обслуживать в их POS-терминалах свои карты, выпущенные иностранными финансовыми организациями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в банках и на платежном рынке.
По словам одного из собеседников издания, китайская система могла ограничить прием карт в РФ из-за опасений вторичных санкций, пишет РИА ФАН. Как уточняет другой источник, карты перестали работать еще в апреле-мае.
Собеседник РБК на платежном рынке подтвердил, что UnionPay приняла решение ограничить партнерство с подсанкционными банками в части эквайринга и эмиссии. В частности, прием иностранных карт китайской платежной системы был отключен по устному уведомлению.
Ранее стало известно, что Московский кредитный банк (МКБ) и ДОМ.РФ планируют начать выпускать карты UnionPay, напоминают Известия. Сейчас карты китайской платежной системы предлагают банки «Русский стандарт», МТС Банк, Газпромбанк, РСХБ, «Солидарность», банк «Санкт-Петербург», Примсоцбанк, ВБРР, «Приморье», «Зенит», Почта Банк.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,6 млн+49 761 / сут.
Умерли
384 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
18,6 млн+38 940 / сут.
- Шольц заявил о намерении продолжить переговоры с Путиным
- МИД: Россия не будет навязывать странам Ближнего Востока признание ДНР и ЛНР
- Власти Снигиревки рассказали о переполненных моргах Николаева после попытки наступления ВСУ
- Посольство РФ в США назвало материал Госдепа о Симоньян проявлением ревности
- СМИ: UnionPay ограничила прием в России выпущенных за границей карт
- В России предложили учредить День грибника
- Вооруженный мужчина совершил покушение на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер
- СМИ: Украина не оправится от неудачного контрнаступления
- Чекунков: «Аврора» получит четыре импортозамещенных SSJ100
- В Финляндии заявили, что Запад поставками оружия Украине применяет устав НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru