СМИ: У торговой сети «Верный» произошел сбой из-за хакерской атаки

Российский ритейлер «Верный» подвергся хакерской атаке, в результате которой уже третий день почти тысяча магазинов сети не принимает оплату банковскими картами, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей компании.

СДЭК сообщил о возобновлении приема посылок

Как сообщает издание, также не функционирует сайт и приложение ритейлера, поэтому онлайн-заказы остаются недоступными.

По оценкам экспертов, если в ближайшее время проблему не решат, убытки сети могут превысить миллиард рублей.

Ранее с аналогичной проблемой столкнулась служба доставки СДЭК. Хакерская атака парализовала работу сервиса почти на трое суток, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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