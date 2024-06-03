СМИ: У торговой сети «Верный» произошел сбой из-за хакерской атаки
Российский ритейлер «Верный» подвергся хакерской атаке, в результате которой уже третий день почти тысяча магазинов сети не принимает оплату банковскими картами, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей компании.
Как сообщает издание, также не функционирует сайт и приложение ритейлера, поэтому онлайн-заказы остаются недоступными.
По оценкам экспертов, если в ближайшее время проблему не решат, убытки сети могут превысить миллиард рублей.
Ранее с аналогичной проблемой столкнулась служба доставки СДЭК. Хакерская атака парализовала работу сервиса почти на трое суток, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Путин готовится к выступлению на ПМЭФ
- Казахстан вывел талибов из террористического списка ради сотрудничества в экономике
- Фестиваль Yandex Park Live пройдет в Казахстане
- В Забайкалье и Бурятии ввели федеральный режим ЧС из-за лесных пожаров
- Сальдо: ВС России сорвали попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра
- В Госдуме поддержали запрет использования религиозной символики в коммерции
- Росавиация: Аэропорт Казани временно ограничил полеты
- В Белгородской области установят защиту от дронов на автобусы
- Эксперт Ансталь назвала Сирию, Ливию и Афганистан опасными для туристов
- Нидерланды разрешат Киеву использовать F-16 для ударов по территории России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru