СДЭК сообщил о возобновлении приема посылок

Компания СДЭК объявила, что с 1 июня возобновит отправления в своих пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Об этом сообщила пресс-служба оператора доставки документов и грузов.

«Мы успешно протестировали работу сегодня, и тысячи посылок уже в пути к своим адресатам», — добавили в компании.

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26 мая в работе компании СДЭК произошел технический сбой, в результате чего обработка заказов была приостановлена, сайт и приложение сервиса перестали функционировать, а также прием и выдача посылок в пунктах выдачи заказов были остановлены. Однако компания заверила, что отправления клиентов остаются в безопасности.

По данным экспертов, неполадки в работе сервиса, вызванные атакой хакерской группы Head Mare, привели к потенциальному ущербу в размере от 300 миллионов до 1 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Метцель
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