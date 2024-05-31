СДЭК сообщил о возобновлении приема посылок

Компания СДЭК объявила, что с 1 июня возобновит отправления в своих пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Об этом сообщила пресс-служба оператора доставки документов и грузов.

«Мы успешно протестировали работу сегодня, и тысячи посылок уже в пути к своим адресатам», — добавили в компании.