СМИ: Тысячи российских вагонов застряли в ЕС из-за санкций
Российские операторы подвижного состава сообщают о сложностях с проездом через европейские страны. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Трудности возникли на фоне санкций, введенных Западом в связи со спецоперацией РФ на Украине. В частности, в Литве задержали около тысячи вагонов, следовавших в Калининград, в Финляндии были задержаны цистерны. Кроме того, участились случаи вандализма при транзите российского парка в Калининград.
По данным Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ), литовские власти задерживают транспортировку грузов, затягивая проверки номенклатуры товара. Как сообщает «Балттранссервис», следующие через Литву вагоны раскрашивают граффити, при этом факт повреждения вагонов не фиксируется при выезде из страны.
СОЖТ просит правительство России рассмотреть способы снижения рисков при транзите через недружественные страны. Одна из возможных мер — введение для операторов страховых продуктов, которые позволят нивелировать риски, или привлечение Российской национальной перестраховочной компании для их перестрахования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru