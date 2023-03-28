СМИ: Тысячи иностранных компаний намерены покинуть Россию

Около 2000 иностранных компаний намерены покинуть Россию и ждут одобрения своих заявок российскими властями. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times.

Российские активы компании Nissan перейдут в собственность НАМИ

По данным издания, юридические лица в России имеют порядка 1400 иностранных фирм с годовой выручкой не менее пяти млн долларов, однако полностью продать свои активы пока удалось только 206 компаниям.

Остальные ждут одобрения от правительственной комиссии по иностранным инвестициям, которая собирается только раз в три месяца и рассматривает максимум семь заявлений в течение одного заседания.

Ранее в РФ ввели обязательный сбор с продажи активов иностранцами, по новым нормам при выходе недружественных нерезидентов из российских активов вместе со значительным дисконтом они будут обязаны заплатить сбор в бюджет, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаРоссияБизнес

Горячие новости

Все новости

партнеры