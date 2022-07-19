СМИ: Центробанк планирует ужесточить подход к малому и среднему бизнесу
Банк России намерен ужесточить подход к малому и среднему бизнесу и изменить критерии отнесения компаний к этой категории. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Как отмечает издание, ЦБ хочет сократить перечень предприятий, которые могут рассчитывать на льготные кредиты, в том числе в рамках мер господдержки. Регулятор намерен установить более жесткие требования по размеру активов и долговой нагрузки для претендующих на статус субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Так, в ЦБ считают, что к этой категории нужно относить предприятия с активами и обязательствами до 8 млрд рублей.
Кроме того, предполагается ввести ограничения в размере 2 млрд рублей на общий объем кредитов с господдержкой для МСП, пишет RT. Также Центробанк планирует исключить из реестра МСП предприятия, аффилированные с крупным бизнесом и банками, финансовых посредников, отказать в господдержке микрофинансовым организациям.
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