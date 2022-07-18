«Не время начинать с нуля»: Потапенко посоветовал начинающим бизнесменам покупать франшизы
Дмитрий Потапенко в эфире НСН посоветовал начинающим бизнесменам изучать клиентов, а Риорита Колосова указала на сферы с господдержкой.
Начинать свой бизнес в России сейчас опасно, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ретейлер Дмитрий Потапенко.
Согласно опросу сервиса SuperJob, сегодня об открытии бизнеса думает 31% россиян (год назад - 37%), при этом 47% не готовы стать предпринимателями. Чаще всего свое дело хотят начать молодые люди младше 24 лет (43%), среди тех, кто старше 45 лет, таких 25%.
«Открывать бизнес просто опасно, потому что никто не понимает, как будет развиваться рынок. 24 февраля перевернуло на 180 градусов весь мир, не только рынок. Если вы решили нырять в этот океан, надо отталкиваться, в первую очередь, от понимания клиентских предпочтений. На сегодняшний день, к сожалению, вход в бизнес воспринимается, как поход в спортзал, - хочу хожу, хочу не хожу. Это самая фатальная история с точки зрения логики принятия решений. Если вы привыкли работать с фармой, уходить на какой-то другой рынок, особенно если вы не понимаете, как развивается клиент, очень наивно», - сказал Потапенко.
По его мнению, молодежи лучше какое-то время поработать в найме или взять франшизу.
«Есть иллюзия, что есть выбор. Если вам за 25 лет, вы обладаете какими-то знаниями и навыками, которые быстро переделать невозможно. Ёжики не могут стать совами и наоборот. Все делается step by step, если у вас нет профессиональных навыков, лучше пойти в найм в эту отрасль, поднакопить их и только после этого пытаться в эту сторону нырять. Плюс, если вы что-то решили делать в онлайне или офлайне, лучше взять франшизу», - пояснил ретейлер.
По его мнению, помощь государства начинающим бизнесам пока далека от идеальной.
«Если вам дадут какие-то мелкие гранты, вам потом за них отчитываться. У государства регуляторная функция и было бы всем счастье, если бы оно меньше мешало, но на сегодняшний день несколько по-другому», - посетовал Потапенко.
Со своей стороны, научный руководитель кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Риорита Колосова сказала НСН, что начинающим бизнесменам лучше ориентироваться на сферы с господдержкой.
«Как показывают опросы, предпринимательская жилка характерна всего для 7% населения. Что касается того, в какую сторону сейчас эти силы направить, можно исходить из следующего принципа: туда, где предпринимательство поддерживается государством. Сейчас некоммерческие организации, которые занимаются социальными услугами, получают от государства дотации. Развивайте это направление, посмотрите, какая группа населения нуждается в защите, и государство поможет вам развернуть бизнес в этой области. Можно направить силы и туда, где у государства сейчас сложности, где нужно импортозамещение», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
Председатель петербургской общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина ранее говорила НСН, что сегодня чаще всего банкротятся туристическая отрасль и общепит, а торговля находится «в плавающем режиме».
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