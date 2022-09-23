СМИ: Toyota закрывает завод в России

По данным издания, концерн не смог наладить поставки деталей в Россию. Площадка в Шушарах, которая находилась в простое с начала марта, будет законсервирована. Впоследствии возможна продажа завода; газета указывает, что выпуск Toyota здесь возобновлять не будут.

Кроме того, Toyota оптимизирует деятельность офиса в Москве. По данным источников газеты, сотрудникам офиса и завода, с которыми компания намерена расстаться, предложат повышенные выплаты.

Собеседники издания отмечают, что концерн продолжит оказывать послепродажное обслуживание автомобилей Toyota и Lexus. Кроме того, изменения не касаются работы дилерской сети.

