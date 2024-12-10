СМИ: «Т-Банк» планирует перевести часть заемщиков в «Уралсиб»
10 декабря 202401:33
«Т-Банк» планирует перевести часть кредитов своих клиентов на обслуживание в «Уралсиб», сообщает РБК.
При этом банк не будет расставаться с заемщиками, у которых оформлены ипотечные кредиты или рассрочка. Мера затронет только кредиты наличными.
Ранее у «Т-Банка» произошел массовый сбой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru