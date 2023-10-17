СМИ: Структуры экс-главы Кубани Ткачева купили бывшую виллу Олега Тинькова
Компания «Птицефабрика "Акашевская"» выкупила комплекс «Ла дача Астрахань», на балансе которого находится вилла «Волга дача» в селе Вышка Астраханской области, построенная бывшим владельцем банка «Тинькофф» Олегом Тиньковым. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kartoteka.ru.
Отмечается, что птицефабрикой через компанию «Марфининвест» владеет бывший член совета директоров АО «Сочи-Парк» Мария Лисицина. На рынке считают, что Лисицина представляет интересы семьи бывшего губернатора Краснодарского края, экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева.
«Ла дача Астрахань» была частью проекта Тинькова по строительству приватных вил La Datcha. Бизнесмен планировал возводить туристическую недвижимость во Франции, Италии и Мексике. В 2022 году Тиньков продал банк «Тинькофф», при этом активы в туриндустрии не вошли в сделку, и «Ла дача Астрахань» несколько раз меняла владельцев. Согласно данным Kartoteka.ru, предыдущим собственником комплекса была Наталия Дубовицкая.
Эксперты оценивают стоимость «Волга дачи» почти в 1 млрд рублей и предполагают, что инвестор приобрел объект для частных целей, поскольку приватная вилла вряд ли сможет действовать как гостиница. Как отмечается на сайте комплекса, забронировать виллу в «Волга даче» можно лишь целиком, в августе — октябре стоимость аренды составляет от 2 млн рублей за четыре дня (в будни) и до 4,9 млн на неделю.
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