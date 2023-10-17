СМИ: Структуры экс-главы Кубани Ткачева купили бывшую виллу Олега Тинькова

Отмечается, что птицефабрикой через компанию «Марфининвест» владеет бывший член совета директоров АО «Сочи-Парк» Мария Лисицина. На рынке считают, что Лисицина представляет интересы семьи бывшего губернатора Краснодарского края, экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева.

«Ла дача Астрахань» была частью проекта Тинькова по строительству приватных вил La Datcha. Бизнесмен планировал возводить туристическую недвижимость во Франции, Италии и Мексике. В 2022 году Тиньков продал банк «Тинькофф», при этом активы в туриндустрии не вошли в сделку, и «Ла дача Астрахань» несколько раз меняла владельцев. Согласно данным Kartoteka.ru, предыдущим собственником комплекса была Наталия Дубовицкая.

Эксперты оценивают стоимость «Волга дачи» почти в 1 млрд рублей и предполагают, что инвестор приобрел объект для частных целей, поскольку приватная вилла вряд ли сможет действовать как гостиница. Как отмечается на сайте комплекса, забронировать виллу в «Волга даче» можно лишь целиком, в августе — октябре стоимость аренды составляет от 2 млн рублей за четыре дня (в будни) и до 4,9 млн на неделю.

