СМИ: США контролируют банковские операции Турции с Россией
США жестко контролируют банковские операции Турции с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одном из государственных банков.
По словам собеседника агентства, с середины сентября Вашингтон ужесточил «политику контроля» над операциями с РФ.
«В письмах банкам доходит до угрожающего тона», — отметил источник, подчеркнув, что американская сторона контролирует все транзакции и запрашивает источники переводов.
По словам собеседника РИА Новости, экспортеры в Турции направляют в госорганы обращения с просьбой содействовать решению банковских проблем в бизнесе с РФ, возникших из-за санкций США. В частности, источник упомянул о проблемах с получением переводов, однако пока «решения нет».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru