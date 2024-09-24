СМИ: США контролируют банковские операции Турции с Россией

США жестко контролируют банковские операции Турции с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одном из государственных банков.

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По словам собеседника агентства, с середины сентября Вашингтон ужесточил «политику контроля» над операциями с РФ.

«В письмах банкам доходит до угрожающего тона», — отметил источник, подчеркнув, что американская сторона контролирует все транзакции и запрашивает источники переводов.

По словам собеседника РИА Новости, экспортеры в Турции направляют в госорганы обращения с просьбой содействовать решению банковских проблем в бизнесе с РФ, возникших из-за санкций США. В частности, источник упомянул о проблемах с получением переводов, однако пока «решения нет».

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ФОТО: РИА Новости
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