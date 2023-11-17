СМИ: Apple приостановила рекламу в соцсети X из-за высказываний Маска

Американская корпорация Apple решила приостановить все рекламные проекты в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) из-за высказываний бизнесмена Илона Маска, сообщило издание Axios.

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Причиной стал скандальный комментарий миллиардера в X. Он обвинил евреев в «диалектической ненависти в отношении белых людей».

Администрация президента США назвала высказывания Маска антисемитскими.

Бизнесмена раскритиковала группа из 164 еврейских лидеров. Они призвали Apple и Google удалить X из своих магазинов приложений.

По данным газеты The Washington Post, 16 ноября рекламу в соцсети приостановила корпорация IBM. Ранее бизнесмен сократил часть персонала, отвечавшего за модерацию контента на площадке, передает «Радиоточка НСН».

