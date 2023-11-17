СМИ: Apple приостановила рекламу в соцсети X из-за высказываний Маска
Американская корпорация Apple решила приостановить все рекламные проекты в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) из-за высказываний бизнесмена Илона Маска, сообщило издание Axios.
{{related_post_sU92VWqQP}}
Причиной стал скандальный комментарий миллиардера в X. Он обвинил евреев в «диалектической ненависти в отношении белых людей».
Администрация президента США назвала высказывания Маска антисемитскими.
Бизнесмена раскритиковала группа из 164 еврейских лидеров. Они призвали Apple и Google удалить X из своих магазинов приложений.
По данным газеты The Washington Post, 16 ноября рекламу в соцсети приостановила корпорация IBM. Ранее бизнесмен сократил часть персонала, отвечавшего за модерацию контента на площадке, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Apple приостановила рекламу в соцсети X из-за высказываний Маска
- Вертолеты и истребители Израиля нанесли удар по Ливану
- Минкультуры отказалось выдать фильму «Брат 3» прокатное удостоверение
- Reuters: стоимость российской нефти упала ниже ценового потолка
- Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки
- На пути Замоскворецкой линии метро упал человек
- В ЦАХАЛ заявили о присутствии боевиков ХАМАС во всех больницах Газы
- РКН получил возможность блокировать сайты с методами обхода ограничений
- Песков: Период сбора вопросов к прямой линии с Путиным увеличат
- Песков: система управления Большим театром обсуждалась на совещаниях с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru