СМИ сообщили об уходе производителя одежды Helly Hansen из России
Канадский производитель спортивной одежды Helly Hansen уходит с российского рынка. Об этом сообщают «Ведомости».
Издание отмечает, что в конце августа генеральный директор Игорь Роганович и юрист Андрей Карасев приобрели ООО «Хелли Хансен» у местного представительства бренда Helly Hansen Russia AS. В октябре компанию переименовали в «Ритейл РЦ».
По словам Рогановича, сейчас под названием «Хансен» в России работает шесть аутлетов. Как сообщили работавшие с Helly Hansen консультанты, большинство магазинов бренда уже закрылись или закроются после распродажи запасов товаров.
При этом Роганович сообщил, что «Ритейл РЦ» создаст сеть мультибрендовых магазинов спортивной одежды Move. В новых торговых точках будет представлена одежда брендов Nike, Adidas, Puma, Mont, Kronos, Geox, Under Armor.
В марте на фоне российской спецоперации Helly Hansen приостановила работу интернет-магазина в РФ, напоминает РИА ФАН. Кроме того, в апреле из-за проблем с логистикой в некоторых магазинах бренда ввели режим простоя, в частности, меры коснулись точки в Перми, отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 364 / сут.
Умерли
391 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+5 072 / сут.
- Специализированную броню для вертолетчиков создадут в России
- На Украине заявили о повреждении одного из ключевых энергообъектов
- В Турции задержали подозреваемого во взрыве в центре Стамбула
- Володин: Украина потеряла суверенитет после госпереворота в 2014 году
- СМИ сообщили об уходе производителя одежды Helly Hansen из России
- Замглавы МИД России: Расширение НАТО не укрепит альянс
- СМИ: На Украине журналистов CNN и Sky News лишили аккредитации за репортажи о Херсоне
- КПРФ подготовит свой вариант Конституции
- Михалков высказался против предстоящего концерта группы «Би-2» в Москве
- Эксперт рассказала о выплате в 2400 рублей для ухаживающих за родственниками пенсионеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru