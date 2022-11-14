СМИ сообщили об уходе производителя одежды Helly Hansen из России

Издание отмечает, что в конце августа генеральный директор Игорь Роганович и юрист Андрей Карасев приобрели ООО «Хелли Хансен» у местного представительства бренда Helly Hansen Russia AS. В октябре компанию переименовали в «Ритейл РЦ».

По словам Рогановича, сейчас под названием «Хансен» в России работает шесть аутлетов. Как сообщили работавшие с Helly Hansen консультанты, большинство магазинов бренда уже закрылись или закроются после распродажи запасов товаров.

При этом Роганович сообщил, что «Ритейл РЦ» создаст сеть мультибрендовых магазинов спортивной одежды Move. В новых торговых точках будет представлена одежда брендов Nike, Adidas, Puma, Mont, Kronos, Geox, Under Armor.

В марте на фоне российской спецоперации Helly Hansen приостановила работу интернет-магазина в РФ, напоминает РИА ФАН. Кроме того, в апреле из-за проблем с логистикой в некоторых магазинах бренда ввели режим простоя, в частности, меры коснулись точки в Перми, отмечает Ura.ru.

