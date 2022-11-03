Компания Infiniti объявила об уходе с российского рынка
Японская компания Infiniti приняла решение уйти с российского рынка, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
В сообщении, которое опубликовано на официальной странице марки в социальной сети «ВКонтакте», говорится, что российским клиентам продолжат оказывать сервисную поддержку в рамках условий гарантии.
«Мы верим в светлое будущее... Мы дорожим вами и продолжим заботиться о вас несмотря ни на что», - подчеркнули в пресс-службе.
Также в сообщении содержится фраза «itterasshai», что переводится как «Удачно сходить и вернуться вновь».
Ранее компания Nissan одобрила продажу своих российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» и их передачу ФГУП «НАМИ», сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 375 / сут.
Умерли
390 тыс.+73 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 774 / сут.
- Тренера «Химок» Гогниева дисквалифицировали на три матча
- Компания Infiniti объявила об уходе с российского рынка
- Объявлена программа мероприятий на День народного единства в Москве – 2022
- Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска 2023»
- В Хельсинки опровергли сообщения СМИ о появлении ядерного оружия у границ с Россией
- МАГАТЭ не обнаружило на территории Украины незарегистрированной ядерной активности
- Минобороны РФ заявило о возвращении 107 военных из украинского плена
- СМИ: испанский хореограф Начо Дуато намерен получить российское гражданство
- Водителя раздавившего такси грузовика отправили в СИЗО
- Эксперт объяснил, зачем Белоруссия начала укреплять свои границы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru