Компания Infiniti объявила об уходе с российского рынка

Японская компания Infiniti приняла решение уйти с российского рынка, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

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В сообщении, которое опубликовано на официальной странице марки в социальной сети «ВКонтакте», говорится, что российским клиентам продолжат оказывать сервисную поддержку в рамках условий гарантии.

«Мы верим в светлое будущее... Мы дорожим вами и продолжим заботиться о вас несмотря ни на что», - подчеркнули в пресс-службе.

Также в сообщении содержится фраза «itterasshai», что переводится как «Удачно сходить и вернуться вновь».

Ранее компания Nissan одобрила продажу своих российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» и их передачу ФГУП «НАМИ», сообщает RT.

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