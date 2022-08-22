СМИ сообщили о возобновлении работы магазинов Crocs после смены оператора

Компания-производитель и продавец обуви Crocs передает управление российскими магазинами экс-главе отделения компании в РФ Эрику Пети, это позволит продолжить поставки товаров в Россию и возобновить работу торговых точек. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Crocs приостановит деятельность в России

В марте на фоне спецоперации России на Украине компания Crocs приостановила деятельность на российском рынке, напоминает телеканал «360».

По данным «Коммерсанта», магазины американского бренда возобновляют работу под управлением нового оператора ООО «Клэр». Отмечается, что уже открылись точки в столичных торговых центрах «Афимолл» и «Метрополис». Источник издания указывает, что новый оператор будет работать также с партнерами, управляющими магазинами по франшизе.

При этом Crocs не планирует возобновлять работу интернет-магазина, товары бренда будут продавать на других онлайн-площадках, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ТорговлякомпанияМагазины
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