СМИ сообщили о дефиците оборудования для концертов и нехватке технических специалистов

Продавцы и прокатчики оборудования сообщили о дефиците техники для организации концертов и шоу. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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По данным издания, около 70% студийного оборудования, звуковых, световых и радио систем приходилось на производителей из США и Европы. На фоне российской спецоперации на Украине и западных санкций против РФ поставки необходимой техники практически прекратились.

Эксперты указывают, что доля закупки американского и европейского оборудования сократилась в несколько раз, почти все музыкальные системы оказались в дефиците. Кроме того, цены на техническое сопровождение концертов выросли на 20–30%, также увеличились сроки поставок и аренды оборудования.

Отмечается, что отчасти решить проблемы удается с помощью программы параллельного импорта: дистрибуторы ввозят технику, однако не предоставляют гарантийного обслуживания и «хаотично» устанавливают цены. По данным специалистов, большинство техники привозят из Китая, но это не покрывает все потребности: так, прокатчики жалуются на нехватку беспроводных радиосистем. Кроме того, у экспертов возникают проблемы с качеством оборудования из КНР.

Также в России возник дефицит кадров: с началом частичной мобилизации некоторые специалисты по световой и звуковой технике были призваны на службу или покинули страну.

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ФОТО: Соцсети
ТЕГИ:КонцертДефицитТехнологииСанкции Против России
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