СМИ: Типографии в России могут остановиться из-за дефицита оборудования
Российские типографии могут прекратить работу из-за дефицита западного оборудования. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на руководителей предприятий печатной индустрии.
По словам представителей отрасли, иностранное оборудование составляло до 90% мощностей. Из-за санкций и отказа производителей из Японии, Северной Америки и Европы от поставок печатники столкнулись с нехваткой оборудования. Эксперты отмечают, что под ограничения попали в том числе бывшие в эксплуатации аппараты и большая часть расходных материалов для полиграфии.
Как отметил гендиректор «Издательства «Высшая школа» Роман Трунов, в рамках действующей в России программы параллельного импорта возможны поставки лишь отдельных видов оборудования, но для большей части полиграфической техники этот вариант не подходит. Представитель компании-поставщика расходных материалов и запчастей для полиграфии «Октопринт сервис» Лариса Данилова пояснила, что у каждой машины есть свой серийный номер, многие комплектующие также имеют уникальные номера, и производитель может запретить их поставку в РФ.
Эксперты допускают, что альтернативой поставкам полиграфического оборудования из «недружественных» стран мог бы стать импорт из Индии и Китая. Однако в этих государствах производят лишь отдельные виды техники.
По мнению специалистов, один из способов решить возникшие на рынке полиграфии проблемы — «разбирать старые машины и пользоваться подержанными запчастями, как в авиации». При этом эксперты указывают, что некоторые запчасти заменить невозможно — например электронные узлы — и по мере усиления дефицита техники заказы на печать придется размещать в Китае, Индии, Иране. Из-за логистики печатная продукция может подорожать до 20%.
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