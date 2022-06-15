СМИ сообщили о банкротстве бизнеса «Спортмастера» в Польше
Компания по продаже спортивных товаров «Спортмастер» может закрыть принадлежащую ей польскую сеть Go Sport. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.
«Спортмастер» приобрел Go Sport в 2019 году для выхода на рынки Евросоюза, по оценкам экспертов, сумма сделки составила €40 млн. В апреле компания попала под санкции Польши, введенные на фоне военной операции РФ на Украине, счета ретейлера были заблокированы, а интернет-магазин и 25 точек продаж закрылись.
Как отмечает «Коммерсантъ», в марте головная структура «Спортмастера», сингапурская Sportmaster Operations Ltd., заявила о намерениях продать Go Sport. В мае управление по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK) Польши разрешило передачу контроля над ретейлером структуре британской Sports Direct, однако сделка не состоялась.
По данным издания Puls Biznesu, Go Sport подала заявление о банкротстве.
В феврале санкции против сети «Спортмастер» ввела Украина, напоминает Ura.ru. Ограничения связаны с деятельностью компании в Крыму.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 797 / сут.
Умерли
380 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 324 / сут.
- Володин призвал сохранить смертную казнь в ДНР
- Британские СМИ сообщили о задержании россиянина по обвинению в шпионаже
- СМИ: VK и Потанин интересуются покупкой «Авито»
- СМИ сообщили о банкротстве бизнеса «Спортмастера» в Польше
- Байден перешел на крик после слов о «бездумных расходах» Белого дома
- В Запорожье восстановили пассажирское сообщение между основными городами
- Власти Херсонской области прокомментировали обещание Зеленского вернуть регион
- США: при введении антироссийских санкций учтен опыт их чрезмерного применения в прошлом
- Посол Антонов: заявление Пентагона о поставке ВСУ HIMARS вызывает обеспокоенность
- В России появится новый способ оплаты смартфоном по картам «Мир»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru