СМИ сообщили о банкротстве бизнеса «Спортмастера» в Польше

Компания по продаже спортивных товаров «Спортмастер» может закрыть принадлежащую ей польскую сеть Go Sport. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

«Спортмастер» приобрел Go Sport в 2019 году для выхода на рынки Евросоюза, по оценкам экспертов, сумма сделки составила €40 млн. В апреле компания попала под санкции Польши, введенные на фоне военной операции РФ на Украине, счета ретейлера были заблокированы, а интернет-магазин и 25 точек продаж закрылись.

Украина ввела санкции против магазинов «Спортмастер» из-за работы в Крыму

Как отмечает «Коммерсантъ», в марте головная структура «Спортмастера», сингапурская Sportmaster Operations Ltd., заявила о намерениях продать Go Sport. В мае управление по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK) Польши разрешило передачу контроля над ретейлером структуре британской Sports Direct, однако сделка не состоялась.

По данным издания Puls Biznesu, Go Sport подала заявление о банкротстве.

В феврале санкции против сети «Спортмастер» ввела Украина, напоминает Ura.ru. Ограничения связаны с деятельностью компании в Крыму.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:БанкротствокомпанияПольша
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