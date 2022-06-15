СМИ сообщили о банкротстве бизнеса «Спортмастера» в Польше

Участники ПМЭФ обсудят масштабы социально экономических изменений в мире

В МВД ЛНР заявили, что на заводе «Азот» в Северодонецке может находиться до 1,2 тыс гражданских лиц

Байден перешел на крик после слов о «бездумных расходах» Белого дома

Минпросвещения объяснило, как нужно поднимать флаг России в детских лагерях

«Наши в Городе» - 2 июля легендарный фестиваль пройдёт в Новокузнецке