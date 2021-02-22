Украина ввела санкции против магазинов «Спортмастер» из-за работы в Крыму
Украина ввела санкции против компании Sportmaster Operations Pte. Ltd, которая юридически относится к Сингапуру, из-за работы сети магазинов в Крыму. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).
В СБУ отметили "противоправность" деятельности магазинов на "временно оккупированных территориях", поскольку украинские власти продолжают называть Крым, вошедший в состав РФ, временно оккупированной территорией. По данным агентства, МИД Украины обращался в госорганы Сингапура, однако на эту информацию не было "надлежащего реагирования".
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях 19 февраля 2021 года. Указ включает полный запрет торговых операций, транзита товаров по территории страны, а запрет ввоза продукции.
Включение корпорации в санкционный список, по словам CEO "Спортмастер Украина" Людмила Кныш, является безосновательным. По словам Кныш, подразделение "Спортмастер Украина" работает в правовом поле.
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