Украина ввела санкции против магазинов «Спортмастер» из-за работы в Крыму

Украина ввела санкции против компании Sportmaster Operations Pte. Ltd, которая юридически относится к Сингапуру, из-за работы сети магазинов в Крыму. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

В СБУ отметили "противоправность" деятельности магазинов на "временно оккупированных территориях", поскольку украинские власти продолжают называть Крым, вошедший в состав РФ, временно оккупированной территорией. По данным агентства, МИД Украины обращался в госорганы Сингапура, однако на эту информацию не было "надлежащего реагирования".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях 19 февраля 2021 года. Указ включает полный запрет торговых операций, транзита товаров по территории страны, а запрет ввоза продукции.

Включение корпорации в санкционный список, по словам CEO "Спортмастер Украина" Людмила Кныш, является безосновательным. По словам Кныш, подразделение "Спортмастер Украина" работает в правовом поле.

