СМИ: СК возбудил дело о даче взятки против менеджеров авиакомпании Azur Air

По данным издания, менеджмент Azur Air и другие неустановленные лица оформили бывшему начальнику управления летной эксплуатации Росавиации Максиму Костылеву путевки в Турцию, занизив их стоимость на 4,7 млн рублей в сравнении с рыночными ценами. Отмечается, что путевки Костылеву оформили через связанную с Azur Air компанию «Анекс Туризм» (бренд Anex Tour). В тур входил перелет бизнес-классом в июле 2021 года, проживание в премиальном отеле Lujo Hotel Bodrum в Турции. По информации источника, отель принадлежит председателю наблюдательного совета Azur Air Серхату Кочкару.

Следствие полагает, что все это могло повлиять на результаты проверки летной работы авиакомпании в 2021 году. Тогла федеральное ведомство выявило у перевозчика ограниченное количество нарушений, Azur Air получил сертификат на свой центр подготовки персонала и обещания о выдаче разрешений на дополнительные грузопассажирские рейсы.

Пресс-служба авиакомпании отказалась от комментариев. В Anex Tour также не прокомментировали ситуацию: представитель компании отметил, что запрос относится к компетенции перевозчика, говорить за которого он «не в праве».

