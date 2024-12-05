СМИ: Shell и Equinor создадут совместную компанию в Британии
Две крупные энергетические компании — британская Shell и норвежская Equinor — планируют объединить нефтегазовые активы для создания совместного предприятия в Великобритании. Об этом пишет Financial Times.
Как ожидается, организацию создадут британские дочерние предприятия Shell и Equinor с равным долевым участием — по 50% — в капитале. При этом британская компания будет владеть долями в девяти месторождениях в Северном море, норвежская — в трех.
Энергокомпании планируют, что их совместное предприятие станет крупнейшим независимым добытчиком нефти и газа в Северном море. Стоимость сделки не называется.
Ранее Генеральная прокуратура России потребовала взыскать с Shell более €1 млрд убытков, ведомство обратилось с иском в суд, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru