СМИ: сеть Westland закроет в России свои магазины одежды
Сеть Westland намрена закрыть свои магазины одежды в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора горячей линии ретейлера.
Отмечается, что в настоящее время некоторые точки ещё работают и распродают оставшийся товар, однако российский интернет-магазин сети уже закрыт.
«Ряд магазинов ещё работает, но сеть будет закрыта», — заявил оператор.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в России, несмотря на ранние заявления многих организаций об уходе из страны, продолжают работать почти 76% зарубежных компаний, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru