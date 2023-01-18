СМИ: сеть Westland закроет в России свои магазины одежды

Сеть Westland намрена закрыть свои магазины одежды в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора горячей линии ретейлера.

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Отмечается, что в настоящее время некоторые точки ещё работают и распродают оставшийся товар, однако российский интернет-магазин сети уже закрыт.

«Ряд магазинов ещё работает, но сеть будет закрыта», — заявил оператор.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в России, несмотря на ранние заявления многих организаций об уходе из страны, продолжают работать почти 76% зарубежных компаний, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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