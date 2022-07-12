СМИ: Сеть Lush закроет все магазины в России

По словам одного из источников, британская сеть планирует временно сохранить работу интернет-магазина, чтобы распродать запасы на складах, отмечает Ura.ru. Близкий к Lush источник подтвердил, что сеть планирует ликвидацию.

«Собственники сети так и не смогли наладить поставки в страну», — подчеркнул собеседник издания.

Источник добавил, что в марте британский офис перестал работать с российским партнером, при этом последнюю купленную партию товара не смогли ввезти в РФ.

Lush в апреле анонсировала закрытие 17 из 48 российских магазинов и сокращение 200 из 500 сотрудников, напоминает Газета.ру.

