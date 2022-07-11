Сеть Sephora продаст магазины «Иль де Ботэ» российскому директору

Французская сеть Sephora, принадлежащая компании LVMH, объявила о продаже своего бизнеса в России, сообщает агентство France-Presse.

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В заявлении говорится, что 88 магазинов, работающих в РФ под брендом «Иль де Ботэ», будут проданы российскому генеральному директору, который получит 100% акций «с целью обеспечения преемственности для сотрудников».

Сумма сделки не разглашается.

Ранее компания Yum! Brands, владеющая сетью ресторанов быстрого питания KFC, заявила, что ведёт предметные переговоры о продаже своего бизнеса в России местному оператору, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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