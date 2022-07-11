Сеть Sephora продаст магазины «Иль де Ботэ» российскому директору

В заявлении говорится, что 88 магазинов, работающих в РФ под брендом «Иль де Ботэ», будут проданы российскому генеральному директору, который получит 100% акций «с целью обеспечения преемственности для сотрудников».

Сумма сделки не разглашается.

Ранее компания Yum! Brands, владеющая сетью ресторанов быстрого питания KFC, заявила, что ведёт предметные переговоры о продаже своего бизнеса в России местному оператору, сообщает «Свободная пресса».