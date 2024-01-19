СМИ: Сборку Aurus могут начать на бывшем заводе Toyota в Петербурге

С середины 2021 года авто марки производят в Елабуге.

«Aurus рассматривает организацию сборки на базе бывшего завода Toyota в Шушарах», — отмечается в материале.

По данным издания, в переносе производства заинтересована компания «Газпром», которая планирует войти в капитал Aurus. В декабре совет директоров концерна собирался обсудить реализацию проекта.

Aurus уже разместил ряд вакансий на производственный персонал в Петербурге. По данным источников, в организации производства люксовому бренду может помочь «КамАЗ».

Правительство Санкт-Петербурга не подтвердило, но и не опровергло сведения о планируемом выпуске Aurus в Шушарах.

