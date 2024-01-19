СМИ: Сборку Aurus могут начать на бывшем заводе Toyota в Петербурге
Сборку автомобилей отечественного люксового бренда Aurus могут начать на базе бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Коммерсантъ».
С середины 2021 года авто марки производят в Елабуге.
«Aurus рассматривает организацию сборки на базе бывшего завода Toyota в Шушарах», — отмечается в материале.
По данным издания, в переносе производства заинтересована компания «Газпром», которая планирует войти в капитал Aurus. В декабре совет директоров концерна собирался обсудить реализацию проекта.
Aurus уже разместил ряд вакансий на производственный персонал в Петербурге. По данным источников, в организации производства люксовому бренду может помочь «КамАЗ».
Правительство Санкт-Петербурга не подтвердило, но и не опровергло сведения о планируемом выпуске Aurus в Шушарах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru