СМИ: Сбербанк и VK собираются продать «Кухню на районе»
VK и Сбербанк намерены продать сервис доставки готовой еды «Кухня на районе», пишет РБК со ссылкой на свои источники.
По их данным, владельцы сервиса пытались договориться о его продаже «Яндексу». При этом отмечается, что проект «Кухня на районе» может быть вообще закрыт.
Один из источников РБК утверждает, что сейчас сервису не дают увеличивать число заказов, чтобы «не умножать убытки».
11 марта сообщалось, что акционеры сервиса городской мобильности «Ситимобил» приняли решение прекратить деятельность компании.
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